Soirée d’Inauguration au Domaine des Grandes Cotes Target

Soirée d’Inauguration au Domaine des Grandes Cotes

Verzun du Bas Target Allier

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Cuisine Auvergnate truffade, pâté de pomme de terre, pompes aux pommes, crèmes brulées…Réservation conseillée.

Verzun du Bas Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 32 05 contact@domaine-des-grandes-cotes.com

English :

Auvergne cuisine: truffade, potato pâté, apple pumps, crèmes brulées…Reservations recommended.

