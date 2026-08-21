Soirée d’inauguration des journées européennes du patrimoine, Fransart, Fransart

Informations pratiques

Soirée d’inauguration des journées européennes du patrimoine Vendredi 18 septembre, 18h00 Fransart Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Soirée d’inauguration des journées européennes du patrimoine

18h : déambulation marionnettique et

musicale

Marcel et Joséphine, deux marionnettes d’un certain âge, sont de sortie avec leur neveu et son drôle instrument mi-guitare mi-banjo mi-batterie. Petit hic ! Marcel et Joséphine ont la mémoire qui glisse. Ils ont « Alzheibeurre » comme dit Marcel. Loin de subir ce triste sort, ils iront à votre rencontre en quête d’un souvenir, d’une anecdote ou d’une danse pour nourrir leur mémoire envolée. Un trio inter-générationnel tendre et espiègle.

19h : balade découverte dans le village

Le petit village de Fransart a beaucoup à offrir. En effet, on y trouve l’église Notre-Dame de l’Assomption accolée au domaine privé du château. Laissant apercevoir les imbrications entre le pouvoir religieux et seigneurial. Puis après la visite, nous vous invitons à prolonger cet instant de partage par un pot convivial.

20h : verre de l’amitié et déambulation de Marcel et Joséphine

21h : concert du groupe L’Antoine

La commune de Fransart nous accueille pour l’inauguration des Journées Européennes du patrimoine. Autour d’un verre et d’un concert, nous vous proposons de poursuivre la soirée en notre compagnie. Un stand de restauration sera égalementprésent sur place.

Fransart 1 rue de Fouquescourt Fransart 80700 Somme Hauts-de-France

Soirée d’inauguration des journées européennes du patrimoine

Village de Fransart, ©J.Halâtre – PETR Cœur des Hauts-de-France