Soirée dîner concert Rock & Blues Onlay
Soirée dîner concert Rock & Blues Onlay samedi 27 juin 2026.
Onlay
Soirée dîner concert Rock & Blues
Salle multiculturelle Onlay Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Soirée dîner concert Rock & Blues à Onlay. Rendez-vous à la salle multiculturelle à partir de 19H. Paëlla sur réservation uniquement. .
Salle multiculturelle Onlay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 55 25 85
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English : Soirée dîner concert Rock & Blues
L’événement Soirée dîner concert Rock & Blues Onlay a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs