Onlay

Soirée dîner concert Rock & Blues

Salle multiculturelle Onlay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Soirée dîner concert Rock & Blues à Onlay. Rendez-vous à la salle multiculturelle à partir de 19H. Paëlla sur réservation uniquement. .

Salle multiculturelle Onlay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 55 25 85

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English : Soirée dîner concert Rock & Blues

L’événement Soirée dîner concert Rock & Blues Onlay a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs