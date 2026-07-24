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AGENDA · Ainay-le-Château

Soirée disco Ainay-le-Château

vendredi 14 août 2026 · Ainay-le-Château

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
03360 Ainay-le-Château
Département
Allier
Tarif

Ainay-le-Château

Soirée disco

Salle des Fêtes Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Soirée disco animée par JM Disco Mobile, organisée par le Comité des Fêtes d’Ainay-le-Château.
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Salle des Fêtes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05 

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English :

Disco night hosted by JM Disco Mobile, organized by the Ainay-le-Château Festival Committee.

L’événement Soirée disco Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme

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