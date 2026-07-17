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AGENDA · Ainay-le-Château

Concert Centro da Terra Théâtre de Verdure Ainay-le-Château

dimanche 23 août 2026 · Théâtre de Verdure · Ainay-le-Château

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Rue des Fossés
Ville
03360 Ainay-le-Château
Département
Allier
Tarif

Ainay-le-Château

Concert Centro da Terra

Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Dans le cadre des Guinguettes du Bistrot Culture, concert de rock psychédélique avec le groupe Centro da Terra le dimanche 23 août à Ainay-le-Château.
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Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 

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English :

As part of the Guinguettes du Bistrot Culture series, a psychedelic rock concert featuring the band Centro da Terra will take place on Sunday, August 23, in Ainay-le-Château.

L’événement Concert Centro da Terra Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme

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