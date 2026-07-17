Concert Lionel Wendling and the Honky Cats Théâtre de Verdure Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

Concert Lionel Wendling and the Honky Cats

Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre des Guinguettes du Bistrot Culture, concert de folk américain avec Lionel Wendling and the Honky Cats le 30 août à Ainay-le-Château.

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Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91

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English :

As part of the Guinguettes du Bistrot Culture series, an American folk concert featuring Lionel Wendling and the Honky Cats will take place on August 30 in Ainay-le-Château.

L’événement Concert Lionel Wendling and the Honky Cats Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme