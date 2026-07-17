Concert In a Poetic Mood Théâtre de Verdure Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

Concert In a Poetic Mood

Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 20:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre des Guinguettes du Bistrot Culture, concert du groupe In a Poetic Mood avec Julien Soro et François Kokelaere le 30 août à la salle polyvalente d’Ainay-le-Château.

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Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91

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English :

As part of the Guinguettes du Bistrot Culture series, a concert by the band In a Poetic Mood, featuring Julien Soro and François Kokelaere, will take place on August 30 at the multipurpose hall in Ainay-le-Château.

L’événement Concert In a Poetic Mood Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme