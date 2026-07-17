Concert In a Poetic Mood Théâtre de Verdure Ainay-le-Château
dimanche 30 août 2026 · Théâtre de Verdure · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Concert In a Poetic Mood
Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 20:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Dans le cadre des Guinguettes du Bistrot Culture, concert du groupe In a Poetic Mood avec Julien Soro et François Kokelaere le 30 août à la salle polyvalente d’Ainay-le-Château.
.
Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Guinguettes du Bistrot Culture series, a concert by the band In a Poetic Mood, featuring Julien Soro and François Kokelaere, will take place on August 30 at the multipurpose hall in Ainay-le-Château.
L’événement Concert In a Poetic Mood Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Ainay-le-Château (Allier)
- Tournoi Open de tennis Tennis club Ainay-le-Château 25 juillet 2026