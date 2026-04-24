Soirée disco-piscine Piscine Barétous Lanne-en-Barétous

Lanne-en-Barétous

Soirée disco-piscine

Piscine Barétous 476 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:15:00

fin : 2026-08-19 22:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Au cœur des Pyrénées béarnaises, découvrez face au restaurant du village de Lanne-en Barétous la piscine à ciel ouvert et vivez la convivialité de la soirée disco piscine !

Une ambiance festive, familiale et joyeuse, parfaite pour une soirée d’été partagée entre générations. .

Piscine Barétous 476 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 66 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée disco-piscine Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn