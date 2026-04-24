Soirée disco-piscine Piscine Barétous Lanne-en-Barétous
Soirée disco-piscine Piscine Barétous Lanne-en-Barétous mercredi 19 août 2026.
Lanne-en-Barétous
Soirée disco-piscine
Piscine Barétous 476 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:15:00
fin : 2026-08-19 22:45:00
Date(s) :
2026-08-19
Au cœur des Pyrénées béarnaises, découvrez face au restaurant du village de Lanne-en Barétous la piscine à ciel ouvert et vivez la convivialité de la soirée disco piscine !
Une ambiance festive, familiale et joyeuse, parfaite pour une soirée d’été partagée entre générations. .
Piscine Barétous 476 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 66 44
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English :
L’événement Soirée disco-piscine Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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