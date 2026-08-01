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Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

samedi 8 août 2026 · Monceaux-sur-Dordogne

Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
19400 Monceaux-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Monceaux-sur-Dordogne

Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne

Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée dansante animée par DJ Manu dans le bourg de Monceaux-sur-Dordogne. L’événement invite le public à partager un moment festif et convivial autour de la musique et de la danse. Une buvette est proposée sur place.   .

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 57 21 51  comitedesfetesdemonceaux@gmail.com

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English : Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne

L’événement Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-30 par Corrèze Tourisme

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