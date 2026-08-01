Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne
samedi 8 août 2026 · Monceaux-sur-Dordogne
Informations pratiques
Monceaux-sur-Dordogne
Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne
Monceaux-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soirée dansante animée par DJ Manu dans le bourg de Monceaux-sur-Dordogne. L’événement invite le public à partager un moment festif et convivial autour de la musique et de la danse. Une buvette est proposée sur place. .
Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 57 21 51 comitedesfetesdemonceaux@gmail.com
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English : Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne
L’événement Soirée DJ à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-30 par Corrèze Tourisme