Soirée DJ Seignosse
Soirée DJ Seignosse mardi 25 août 2026.
Seignosse
Soirée DJ
Forum du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 23:45:00
Date(s) :
2026-08-25
Soirée DJ au Forum à Seignosse Océan. A 21h. Gratuit.
Soirée animée par le le Podium Coric Événement.
Quoi de mieux qu’une bonne session de danse au coucher du soleil ? Tous les mardis de l’été, Coric évènements enflammera le forum du Penon avec ses DJ set variés et enflammés !
En famille ou entre amis, venez sauter, chanter et célébrer l’été ensemble au pied de la dune.
A cadre exceptionnel, playlist exceptionnelle !
Forum du Penon, Seignosse Océan.
De 21h à 23h45.
Accès libre et gratuit. .
Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée DJ
DJ night at the Forum in Seignosse Océan. At 9pm. Free admission.
Hosted by Podium Coric Événement.
L’événement Soirée DJ Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse
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