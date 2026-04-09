Soirée Do Brasil live samba-MPB & Clubbing Brazil mix ! Punk Paradise Paris
Soirée Do Brasil live samba-MPB & Clubbing Brazil mix ! Punk Paradise Paris samedi 11 avril 2026.
Live et clubbing brazil mix samba, nordeste, forro, axé, MPB, urban brazil, carimbo, carnaval hits, baile funk, favela vibes et muita caipirinha para fazer a FESTAAAA !!
Line up :
LIVE BAND
JOANNE SAMBA LIVE (Samba/MPB/Classicos BR)
DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES
DJ CUCURUCHO (Brasil & Tropical sounds)
DJ GHOST NEBULA (Baile & Tropical vibes)
GROOVALIZACION DJs (Brazil mix/Funky Rio/MPB)
Direction Rio, São Paulo, Bahia, Belém, Olinda… et ses musiques calientes au PUNK PARADISE (Paris 11) de 20h à l’aube avec le concert de JOANNE SAMBA LIVE suivi du clubbing brazil/tropical mix avec DJ CUCURUCHO & friends !
Le samedi 11 avril 2026
de 20h00 à 05h00
gratuit sous condition
gratuit avant 23h – 10€ après
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T05:00:00+02:00
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/2426471451187179/
