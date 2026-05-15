Genouilleux

Soirée Dolce Vita

au pigeonnier Genouilleux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez nombreux pour cette soirée au thème de l’Italie ! Ambiance Dolce Vita avec pizzas et planches apéro aux saveurs de l’Italie.

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au pigeonnier Genouilleux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesgg@gmail.com

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English :

Come one, come all for this Italian-themed evening! Dolce Vita atmosphere with Italian-style pizzas and aperitif platters.

L’événement Soirée Dolce Vita Genouilleux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre