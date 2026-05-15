Soirée Dolce Vita Genouilleux
Soirée Dolce Vita Genouilleux vendredi 12 juin 2026.
Genouilleux
Soirée Dolce Vita
au pigeonnier Genouilleux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez nombreux pour cette soirée au thème de l’Italie ! Ambiance Dolce Vita avec pizzas et planches apéro aux saveurs de l’Italie.
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au pigeonnier Genouilleux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesgg@gmail.com
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English :
Come one, come all for this Italian-themed evening! Dolce Vita atmosphere with Italian-style pizzas and aperitif platters.
L’événement Soirée Dolce Vita Genouilleux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre