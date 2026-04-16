Soirée d’ouverture de la saison estivale du Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement

Soirée d’ouverture de la saison estivale du Talus

Vendredi 8 mai 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

C’est le grand retour des soirées du vendredi soir au Talus ! À partir du vendredi 8 mai, on se retrouve tous les vendredis de 18h30 à 23h !

C’est le grand retour des soirées du vendredi soir au Talus ! À partir du vendredi 8 mai, on se retrouve tous les vendredis de 18h30 à 23h !



Tu sens la chaleur du soleil qui s’installe ?

Un verre à la main, une boule de pétanque pas loin, et le corps qui suit le rythme sans réfléchir

Plus besoin d’hésiter c’est le spot du vendredi soir !

Une friche, des conteneurs, un jardin, et du son en plein cœur de Marseille.

On a trop hâte de partager cet été avec vous !

Au programme pour cette folle soirée d’ouverture

Des voix, des percussions, des instruments bricolés, des rythmes électro et des influences qui voyagent du Maghreb au Moyen-Orient, jusqu’à ailleurs…



LINE UP 18h30 23h

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Ôdette Quartet est un ensemble de voix et de percussions. Son répertoire s’articule autour de chants traditionnels et contemporains, de compositions et d’improvisation. Dans cet univers vibrant et coloré, Ôdette s’inspire des musiques, artistes et sujets qui la touche au nom du partage et de la joie.

https://www.instagram.com/odettequartet/

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Basstong, avec des instruments fabriqués à base d’éléments recyclés, propose un live techno sans machines, adaptable dans la rue ou sur scène, amplifié ou acoustique et 100% huile de coude. Son set de lutherie sauvage se présente comme une alternative low tech aux dj sets dans laquelle l’humain remplace les ordinateurs. Basstong, c’est un one man band aux polyrythmies percussives d’un futur sans IA pour ouvrir un horizon musical soutenable et utopique.

https://www.instagram.com/bass.tong/

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BAKIR est un trio de musique électronique basé à Marseille mélangeant les rythmiques nord africaines du Maghreb jusqu’aux mélodies du Moyen-Orient, en passant par des maqams sauce méditerranéenne. Composé d’instruments traditionnels marocains (guembri, karkabous, bendir), d’instruments classiques “électriques” (guitare, violon), d’un sax midi et d’un set up électronique (boites à rythmes, séquenceurs et synthétiseurs), BAKIR propose une musique électro-trad navigant entre sons du Maghreb, les musiques ethniques et acid qui amènent le public à danser jusqu’à la transe.

https://www.instagram.com/bakirmarseille/



Infos pratiques

Adhésion à l’association le montant est libre !

PRIX 8€ 5€ prix solidaire

Repas proposés sur place de 19h30 à 22h.





Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.

L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

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English :

The Talus Friday night parties are back! Starting Friday May 8, we’ll be meeting up every Friday from 6.30pm to 11pm!

L’événement Soirée d’ouverture de la saison estivale du Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille