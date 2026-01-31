Bielle

Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois

Théâtre de verdure Lac de Castet Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Bienvenu·es à cette soirée d’ouverture de l’été ossalois ! Au programme

En continu Pignon sur rue, cie Les Egalithes. Pour la restauration La Guinguette magique, cie Dr Troll.

19h Spectacle de danse hop hop The Crew, cie Revolution.

20h Concert Charles-Baptiste, Chanteur valléen.

21h Concert Sylvain Duthu, ancien chanteur de Boulevard des airs venu présenter son nouvel album

22h DJ set Klinefelter & Distraction.

Marché gourmand en Co organisation avec Ossau Pro .

Théâtre de verdure Lac de Castet Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

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English : Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois

L’événement Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois Bielle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées