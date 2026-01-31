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Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois Bielle

Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois Bielle

Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois Bielle vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Théâtre de verdure Lac de Castet

Ville : 64260 Bielle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bielle

Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois

Théâtre de verdure Lac de Castet Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Bienvenu·es à cette soirée d’ouverture de l’été ossalois ! Au programme
En continu Pignon sur rue, cie Les Egalithes. Pour la restauration La Guinguette magique, cie Dr Troll.
19h Spectacle de danse hop hop The Crew, cie Revolution.
20h Concert Charles-Baptiste, Chanteur valléen.
21h Concert Sylvain Duthu, ancien chanteur de Boulevard des airs venu présenter son nouvel album
22h DJ set Klinefelter & Distraction.
Marché gourmand en Co organisation avec Ossau Pro   .

Théâtre de verdure Lac de Castet Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11  culture@cc-ossau.fr

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English : Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois

L’événement Soirée d’ouverture de l’Été Ossalois Bielle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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