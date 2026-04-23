Soirée d’ouverture Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre

Joué-sur-Erdre

Soirée d’ouverture Guinguette de Vioreau

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La guinguette de Vioreau réouvre pour une nouvelle saison !

Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau

Bières locales et planches gourmandes sur places

Horaires de la guinguette

Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 19h à 22h30 .

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire guinguette.asso.vioreau@gmail.com

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English :

Vioreau’s guinguette reopens for a new season!

L’événement Soirée d’ouverture Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis