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Soirée du Patrimoine de Gâtine Cours

vendredi 21 août 2026 · Cours

Soirée du Patrimoine de Gâtine Cours

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Parc de la mairie
Ville
79220 Cours
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Cours

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Parc de la mairie Cours Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Buvette et restauration sur place à partir de 19h, puis concert rock de Tête de Ouf   .

Parc de la mairie Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 82 70 

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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Cours a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine