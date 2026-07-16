Informations pratiques

Cours

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Parc de la mairie Cours Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Buvette et restauration sur place à partir de 19h, puis concert rock de Tête de Ouf .

Parc de la mairie Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 82 70

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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Cours a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine