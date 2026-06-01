Mourmelon-le-Grand

Soirée du Solstice

Bois des Soeurs Parc Kevin Chavatte Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Comme chaque année, la Soirée du Solstice marque l’arrivée de l’été et propose un moment convivial, festif et ouvert à tous !

Au programme de cette édition

• Des animations pour petits et grands (mini-golf, dompteur de bulles, tatouages éphémères, ateliers enfants) ;

• Plusieurs temps musicaux tout au long de la soirée ;

• La présence de producteurs et commerçants locaux pour vous restaurer et vous rafraîchir* sur place.

Programme des concerts

• 17h30 Orchestre et orchestre junior de l’École Intercommunale de Musique de Mourmelon (EIMM) ;

• 18h30 Déambulation musicale Chicane par la Compagnie Brouniak (dans le cadre du festival Les Routes du Cirque) ;

• 19h30 Concert Musiques du monde par l’association Amour & Partage ;

• 20h30 Concert du groupe Radio Graceland .

Bois des Soeurs Parc Kevin Chavatte Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est evenementiel@villedemourmelonlegrand.fr

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English : Soirée du Solstice

L’événement Soirée du Solstice Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT de la Marne