Soirée du Solstice Mourmelon-le-Grand
Soirée du Solstice Mourmelon-le-Grand samedi 13 juin 2026.
Mourmelon-le-Grand
Soirée du Solstice
Bois des Soeurs Parc Kevin Chavatte Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Comme chaque année, la Soirée du Solstice marque l’arrivée de l’été et propose un moment convivial, festif et ouvert à tous !
Au programme de cette édition
• Des animations pour petits et grands (mini-golf, dompteur de bulles, tatouages éphémères, ateliers enfants) ;
• Plusieurs temps musicaux tout au long de la soirée ;
• La présence de producteurs et commerçants locaux pour vous restaurer et vous rafraîchir* sur place.
Programme des concerts
• 17h30 Orchestre et orchestre junior de l’École Intercommunale de Musique de Mourmelon (EIMM) ;
• 18h30 Déambulation musicale Chicane par la Compagnie Brouniak (dans le cadre du festival Les Routes du Cirque) ;
• 19h30 Concert Musiques du monde par l’association Amour & Partage ;
• 20h30 Concert du groupe Radio Graceland .
Bois des Soeurs Parc Kevin Chavatte Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est evenementiel@villedemourmelonlegrand.fr
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English : Soirée du Solstice
L’événement Soirée du Solstice Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT de la Marne