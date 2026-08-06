Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
vendredi 16 octobre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville
Informations pratiques
Claville-Motteville
Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Le vendredi 16 octobre, le café associatif La Buissonnière vous propose sa soirée karaoké de 18h30 à 23h !
Venez partager vos chansons préférées et vivre une soirée détente, fun et musicale !
Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
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English : Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké
L’événement Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin