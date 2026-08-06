Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Informations pratiques

Claville-Motteville

Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Le vendredi 16 octobre, le café associatif La Buissonnière vous propose sa soirée karaoké de 18h30 à 23h !

Venez partager vos chansons préférées et vivre une soirée détente, fun et musicale !

Sans réservation

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké

L’événement Soirée du vendredi à la Buissonnière soirée karaoké Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin