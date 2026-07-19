Soirée éclipse solaire avec le Train de la Rhune Train de la Rhune Sare
mercredi 12 août 2026 · Train de la Rhune · Sare
Informations pratiques
Sare
Soirée éclipse solaire avec le Train de la Rhune
Train de la Rhune 3205 Santinazioko Errebidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:50:00
fin : 2026-08-12 22:50:00
Date(s) :
2026-08-12
Le mercredi 12 août 2026, le ciel du Pays Basque sera le théâtre d’un phénomène astronomique rare et spectaculaire une éclipse solaire. A cette occasion, le Train de la Rhune vous invite à vivre une soirée inoubliable au sommet.
Après une montée à bord du célèbre train à crémaillère, profitez d’un panorama exceptionnel entre océan Atlantique et chaîne des Pyrénées pour observer l’une des plus impressionnantes éclipses visibles en Europe ces dernières années.
Le temps d’une soirée, laissez vous émerveiller par l’un de plus beaux spectacles que puisse offrir le ciel et partagez un moment unique entre terre, mer et montagne.
Réservez prochainement votre place pour cette soirée hors du temps !
Les chiens ne sont pas autorisés. .
Train de la Rhune 3205 Santinazioko Errebidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
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English : Soirée éclipse solaire avec le Train de la Rhune
L’événement Soirée éclipse solaire avec le Train de la Rhune Sare a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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