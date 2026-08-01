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AGENDA · Vandenesse

Soirée éclipse solaire et observation du ciel Terrain de Foot Vandenesse

mercredi 12 août 2026 · Terrain de Foot · Vandenesse

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Terrain de Foot
Adresse
43 Route de Moulins-Engilbert
Ville
58290 Vandenesse
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Vandenesse

Soirée éclipse solaire et observation du ciel

Terrain de Foot 43 Route de Moulins-Engilbert Vandenesse Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :
2026-08-12

À partir de 19h au terrain de foot. Apportez votre pique-nique et vos boissons pour attendre que la nuit tombe. Observation du ciel avec téléscopes à partir de 22h, si vous en avez un venez avec ! Lunettes spéciales éclipse en vente à la boulangerie par le Comité des Fêtes. Infos 03 86 30 74 06   .

Terrain de Foot 43 Route de Moulins-Engilbert Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 06 

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English : Soirée éclipse solaire et observation du ciel

L’événement Soirée éclipse solaire et observation du ciel Vandenesse a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan