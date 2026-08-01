Soirée éclipse solaire et observation du ciel Terrain de Foot Vandenesse
mercredi 12 août 2026 · Terrain de Foot · Vandenesse
Informations pratiques
Vandenesse
Soirée éclipse solaire et observation du ciel
Terrain de Foot 43 Route de Moulins-Engilbert Vandenesse Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:30:00
Date(s) :
2026-08-12
À partir de 19h au terrain de foot. Apportez votre pique-nique et vos boissons pour attendre que la nuit tombe. Observation du ciel avec téléscopes à partir de 22h, si vous en avez un venez avec ! Lunettes spéciales éclipse en vente à la boulangerie par le Comité des Fêtes. Infos 03 86 30 74 06 .
Terrain de Foot 43 Route de Moulins-Engilbert Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 06
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English : Soirée éclipse solaire et observation du ciel
L’événement Soirée éclipse solaire et observation du ciel Vandenesse a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan