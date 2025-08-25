Soirée électro-méditative Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Soirée électro-méditative Maison de la musique de Nanterre Nanterre jeudi 12 mars 2026.

Les merveilleux chants soufis portés par la voix profonde de Walid Ben Selim annoncent le ton de la soirée. Avec Le rythme du silence, longue méditation musicale, Yom et Théo et Valentin Ceccaldi étirent le temps pour atteindre une forme de transe.

Here and Now

Walid Ben Selim

Pionnier révolté du rap marocain avec le collectif N3rdistan, Walid Ben Selim s’envole ici dans les espaces apaisés de la poésie soufie, simplement accompagné par la harpe classique de Marie-Marguerite Cano. Avec le timbre de voix de ceux qui n’affichent pas brutalement leur genre, il chante la mystique et l’amour des poètes médiévaux andalous, persans, arabes, la nostalgie et la colère de l’écrivain palestinien contemporain Mahmoud Darwich. Cette musique est d’une pierre si dure qu’elle frappe à l’estomac, d’un sable si fin qu’un souffle suffit à faire pleurer.

Le rythme du silence CRÉATION

Yom x Ceccaldi

Ils ont bouclé leurs bagages sans s’encombrer : Yom à la composition et à la clarinette, les frères Théo et Valentin Ceccaldi au violon, au violoncelle et aux arrangements. Tout chez eux fait musique au-delà de la musique, le souffle contre le roseau de l’instrument, le frissonnement des archets, la pulsation des cordes. C’est une équipée rare et accueillante qui a le don de modifier l’espace autour de nous, le concentrer jusqu’aux particules de nos silences intimes, le propager dans le cosmos infiniment rythmé de la transe.

Temps suspendu avec ce double plateau méditatif et poétique, intense comme le silence avant la transe avec Walid ben Selim et Yom x Ceccaldi.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 22h30

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-12T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-12T19:30:00+02:00_2026-03-12T22:30:00+02:00

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/soiree-electro-meditative/