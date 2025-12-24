Soirée electro SYNC 2.0, La Vapeur Dijon

Soirée electro SYNC 2.0

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

La Vapeur réitère son invitation à la nouvelle génération de la scène electro dijonnaise pour sa deuxième édition avec YOR, Jasynthe, Enygordna & Herr P.Hess et Gaettson !

Dans un espace repensé autour d’une scène centrale, iels s’enchaîneront aux platines pour une série de DJ sets, en confrontant leurs univers jusqu’au milieu de la nuit… .

