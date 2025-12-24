Soirée electro SYNC 2.0, La Vapeur Dijon
Soirée electro SYNC 2.0, La Vapeur Dijon samedi 7 février 2026.
Soirée electro SYNC 2.0
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07
La Vapeur réitère son invitation à la nouvelle génération de la scène electro dijonnaise pour sa deuxième édition avec YOR, Jasynthe, Enygordna & Herr P.Hess et Gaettson !
Dans un espace repensé autour d’une scène centrale, iels s’enchaîneront aux platines pour une série de DJ sets, en confrontant leurs univers jusqu’au milieu de la nuit… .
