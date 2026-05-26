Soirée enquête Mystères & Secrets Le Manège des Jeux Moncontour
Soirée enquête Mystères & Secrets Le Manège des Jeux Moncontour vendredi 31 juillet 2026.
Moncontour
Soirée enquête Mystères & Secrets
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un crime a été commis… Serez-vous assez perspicace pour démasquer le coupable ? Endossez votre costume de détective pour une grande soirée enquête inédite au Manège.
Sur réservation ! .
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96
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English :
L’événement Soirée enquête Mystères & Secrets Moncontour a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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