Soirée enquête Mystères & Secrets Le Manège des Jeux Moncontour

Moncontour

Soirée enquête Mystères & Secrets

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un crime a été commis… Serez-vous assez perspicace pour démasquer le coupable ? Endossez votre costume de détective pour une grande soirée enquête inédite au Manège.

Sur réservation ! .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96

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English :

L’événement Soirée enquête Mystères & Secrets Moncontour a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor