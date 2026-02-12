soirée entre filles chez Fripénous

Fripénous Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Soirée spéciale entre filles chez Fripénous dès 19h ! Programme mystère dévoilé uniquement aux participantes…

Places limitées, réservez vite au 06 83 92 88 23. Une soirée qui promet !

.

Fripénous Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special girls’ evening at Fripénous from 7pm! Mystery program revealed only to participants…

Places are limited, so book early on 06 83 92 88 23. An evening to remember!

L’événement soirée entre filles chez Fripénous Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme