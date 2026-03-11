Soirée entre soleil et pleine lune

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-30 2026-08-28

Soirée sur le thème du partage. Coucher de soleil pensez aux appareils photos. Temps de parole sur la pleine lune autour d’un encas sous forme d’auberge espagnole. Relaxation avec un bain sonore au bol full moon qui est un bol martelé à la pleine lune rempli des énergies lunaires et encore plus puissant les jours de pleine lune. .

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 77 48 cindy.loin@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée entre soleil et pleine lune

L’événement Soirée entre soleil et pleine lune Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres de Limousin