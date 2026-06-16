Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants Restaurant les bons vivants La Geneytouse vendredi 3 juillet 2026.

La Geneytouse

Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants

Restaurant les bons vivants 28 Route de Limoges La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le bar restaurant Les Bons Vivants vous invite à sa grande soirée entrecôte le 3 juillet à La Geneytouse.

Au menu entrée, entrecôte et dessert pour 28 € par personne (hors boissons).

Réservation obligatoire avant le 28 juin.

Venez partager un moment gourmand et convivial autour d’une délicieuse entrecôte grillée ! .

Restaurant les bons vivants 28 Route de Limoges La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants

L’événement Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants La Geneytouse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Noblat