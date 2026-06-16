Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants Restaurant les bons vivants La Geneytouse

Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants Restaurant les bons vivants La Geneytouse

Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants Restaurant les bons vivants La Geneytouse vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Restaurant les bons vivants

Adresse : 28 Route de Limoges

Ville : 87400 La Geneytouse

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 28 28 28 Tarif de base plein tarif

La Geneytouse

Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants

Restaurant les bons vivants 28 Route de Limoges La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le bar restaurant Les Bons Vivants vous invite à sa grande soirée entrecôte le 3 juillet à La Geneytouse.
Au menu entrée, entrecôte et dessert pour 28 € par personne (hors boissons).
Réservation obligatoire avant le 28 juin.
Venez partager un moment gourmand et convivial autour d’une délicieuse entrecôte grillée !   .

Restaurant les bons vivants 28 Route de Limoges La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants

L’événement Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants La Geneytouse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Noblat

À voir aussi à La Geneytouse (Haute-Vienne)