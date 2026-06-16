Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants Restaurant les bons vivants La Geneytouse
Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants Restaurant les bons vivants La Geneytouse vendredi 3 juillet 2026.
La Geneytouse
Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants
Restaurant les bons vivants 28 Route de Limoges La Geneytouse Haute-Vienne
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le bar restaurant Les Bons Vivants vous invite à sa grande soirée entrecôte le 3 juillet à La Geneytouse.
Au menu entrée, entrecôte et dessert pour 28 € par personne (hors boissons).
Réservation obligatoire avant le 28 juin.
Venez partager un moment gourmand et convivial autour d’une délicieuse entrecôte grillée ! .
Restaurant les bons vivants 28 Route de Limoges La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 67
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English : Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants
L’événement Soirée entrecôte au restaurant les bons vivants La Geneytouse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Noblat