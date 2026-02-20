Soirée entrecôte Salle des fêtes Coussac-Bonneval

Soirée entrecôte

Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le comité des fêtes organise une soirée entrecôte avec ambiance musicale. Au menu kir, soupe maison, entrecôte limousine et son gratin dauphinois (maison), tarte (maison) et café. Animation année 80 2020 assurée par l’Hexagone Discomobile. .

Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 72 16 coussacenfete@gamil.com

