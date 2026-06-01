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Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac

Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac

Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac samedi 27 juin 2026.

Ville : 87300 Blanzac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Blanzac

Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean

Blanzac Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez passer une soirée chaleureuse autour d’un repas entrecôtes (sur réservation) et d’un feu de Saint Jean. L’animation est assurée par Ambiance Karaoké.   .

Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 69 41 37 

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English : Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean

L’événement Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin