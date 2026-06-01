Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac samedi 27 juin 2026.

Blanzac

Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean

Blanzac Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez passer une soirée chaleureuse autour d’un repas entrecôtes (sur réservation) et d’un feu de Saint Jean. L’animation est assurée par Ambiance Karaoké. .

Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 69 41 37

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English : Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean

L’événement Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin