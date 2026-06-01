Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac
Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac samedi 27 juin 2026.
Blanzac
Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean
Blanzac Haute-Vienne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez passer une soirée chaleureuse autour d’un repas entrecôtes (sur réservation) et d’un feu de Saint Jean. L’animation est assurée par Ambiance Karaoké. .
Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 69 41 37
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English : Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean
L’événement Soirée entrecôte en plein air et feu de Saint Jean Blanzac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin