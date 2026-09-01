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AGENDA · Chadurie

Soirée entrecôte frites L’inconnu de la Tour Chadurie

samedi 12 septembre 2026 · L'inconnu de la Tour · Chadurie

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
L'inconnu de la Tour
Adresse
5 bois Rond
Ville
16250 Chadurie
Département
Charente
Tarif
28 28 28

Chadurie

Soirée entrecôte frites

L’inconnu de la Tour 5 bois Rond Chadurie Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le restaurant l’Inconnu de la Tor organise une soirée entrecôte frites.
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L’inconnu de la Tour 5 bois Rond Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 84 30 96 

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English : Rib Eye Steak and Fries Night

The restaurant l’Inconnu de la Tour is organising an evening of entrecôte frites.

L’événement Soirée entrecôte frites Chadurie a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Sud Charente

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