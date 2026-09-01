Soirée entrecôte frites L’inconnu de la Tour Chadurie
samedi 12 septembre 2026 · L'inconnu de la Tour · Chadurie
Informations pratiques
Chadurie
Soirée entrecôte frites
L’inconnu de la Tour 5 bois Rond Chadurie Charente
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le restaurant l’Inconnu de la Tor organise une soirée entrecôte frites.
.
L’inconnu de la Tour 5 bois Rond Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 84 30 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rib Eye Steak and Fries Night
The restaurant l’Inconnu de la Tour is organising an evening of entrecôte frites.
L’événement Soirée entrecôte frites Chadurie a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Chadurie (Charente)
- Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie 27 septembre 2026