Soirée entrecôte frites L’inconnu de la Tour Chadurie

samedi 12 septembre 2026 · L'inconnu de la Tour · Chadurie

Informations pratiques

Chadurie

Soirée entrecôte frites

L’inconnu de la Tour 5 bois Rond Chadurie Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le restaurant l’Inconnu de la Tor organise une soirée entrecôte frites.

.

L’inconnu de la Tour 5 bois Rond Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 84 30 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rib Eye Steak and Fries Night

The restaurant l’Inconnu de la Tour is organising an evening of entrecôte frites.

L’événement Soirée entrecôte frites Chadurie a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Sud Charente