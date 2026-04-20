Monheurt

Soirée Entrecôte Frites

Salle des fêtes Monheurt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai 2026 à Monheurt

Soirée Entrecôte frites dès 19h à la salle des fêtes, avec salade de gésiers, Entrecôte frites et tarte aux fraises (vin et café compris). Animation DJ avec David Agenais et feu d’artifice à 23h pour les 10 ans de PyroPassion.

Dimanche 24 mai concours de belote à 9h30.

Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Monheurt 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 72 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Entrecôte Frites

L’événement Soirée Entrecôte Frites Monheurt a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas