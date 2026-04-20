Soirée Entrecôte Frites Monheurt

Soirée Entrecôte Frites Monheurt
Soirée Entrecôte Frites Monheurt samedi 23 mai 2026.
Monheurt
Soirée Entrecôte Frites
Salle des fêtes Monheurt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Samedi 23 mai 2026 à Monheurt
Soirée Entrecôte frites dès 19h à la salle des fêtes, avec salade de gésiers, Entrecôte frites et tarte aux fraises (vin et café compris). Animation DJ avec David Agenais et feu d’artifice à 23h pour les 10 ans de PyroPassion.
Dimanche 24 mai concours de belote à 9h30.
Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Monheurt 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 72 08
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English : Soirée Entrecôte Frites
L’événement Soirée Entrecôte Frites Monheurt a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas