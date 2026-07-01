Soirée Espagnole au Domaine de la Chataignière Domaine de la Chataignière Périssac

Informations pratiques

Périssac

Soirée Espagnole au Domaine de la Chataignière

Domaine de la Chataignière 1 Lieu-dit Grandes Terres Périssac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez partager une soirée conviviale aux couleurs de l’Espagne !

Au programme Repas espagnol, Groupe de danse espagnol, Dj set pour poursuivre la soirée !

Uniquement sur réservation.

Menu unique 25 €

Menu enfant 10€ (moins de 10 ans).

Amuse-bouches espagnoles avec un verre de sangria maison, Paëlla, Churros maison en dessert.

Stand des vins du Domaine ainsi qu’une buvette (softs, bières) pour accompagner le tout !

Le tarif comprend l’entrée sur le site, le repas et les animations de la soirée.

Places limités, pensez à réserver avant le mercredi 22 Juillet !

Domaine de la Chataignière Périssac 33240

Réservation au 06 85 52 26 88 ou sur notre site internet.

Votre réservation sera confirmée dès réception de son règlement. Vous pouvez effectuer ce règlement directement sur place avant la date de l’évènement, ou par virement bancaire si vous ne résidez pas dans la région. .

Domaine de la Chataignière 1 Lieu-dit Grandes Terres Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 52 26 88

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English : Soirée Espagnole au Domaine de la Chataignière

L’événement Soirée Espagnole au Domaine de la Chataignière Périssac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Fronsadais