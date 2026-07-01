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AGENDA · Brizambourg

Soirée Espagnole Mathilde Bouton Brizambourg

samedi 11 juillet 2026 · Mathilde Bouton · Brizambourg

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Mathilde Bouton
Adresse
6 Rue du Docteur Grand
Ville
17770 Brizambourg
Département
Charente-Maritime
Tarif
25 25 25

Brizambourg

Soirée Espagnole

Mathilde Bouton 6 Rue du Docteur Grand Brizambourg Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Embarquez pour une soirée aux saveurs de l’Espagne !
Assiette de tapas en entrée
Paella maison
Sangria offerte pendant le repas
Ambiance et musique espagnoles toute la soirée
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Mathilde Bouton 6 Rue du Docteur Grand Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 25  linstantcharentais@icloud.com

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L’événement Soirée Espagnole Brizambourg a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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