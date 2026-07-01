Soirée Espagnole Mathilde Bouton Brizambourg
samedi 11 juillet 2026 · Mathilde Bouton · Brizambourg
Informations pratiques
Brizambourg
Soirée Espagnole
Mathilde Bouton 6 Rue du Docteur Grand Brizambourg Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Embarquez pour une soirée aux saveurs de l’Espagne !
Assiette de tapas en entrée
Paella maison
Sangria offerte pendant le repas
Ambiance et musique espagnoles toute la soirée
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Mathilde Bouton 6 Rue du Docteur Grand Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 25 linstantcharentais@icloud.com
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L’événement Soirée Espagnole Brizambourg a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge