Soirée estivale au plan d’eau de la Louisière Mouliherne
Soirée estivale au plan d’eau de la Louisière Mouliherne lundi 13 juillet 2026.
Mouliherne
Soirée estivale au plan d’eau de la Louisière
Mouliherne Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Comme chaque année, le Comité des fêtes et la municipalité de Mouliherne vous proposent une soirée festive à partir de 19h, au plan d’eau de la Louisière.
Au programme
– Une soirée festive organisée avec buvette et snack proposant saucisses, merguez et frites dès 19h
– Un feu d’artifice est tiré à 23h
– Animation DJ sous la Chaumière
– Jeux pour enfants disponibles sur place (sous la responsabilité des parents)
Venez profiter de ce lieu emblématique de la commune pour déguster une saucisse/frites et un verre au coucher du soleil !
Et surtout, trouver la meilleure place pour admirer le traditionnel feu d’artifice qui est tiré à 23h.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 13 juillet 2026 de 19h à 2h. .
Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 57 96 35 cdfm@mailo.com
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English :
As every year, the Comité des fêtes and the municipality of Mouliherne invite you to a festive evening at the Louisière lake, starting at 7pm.
L’événement Soirée estivale au plan d’eau de la Louisière Mouliherne a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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