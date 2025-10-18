Mouliherne

Soirée estivale au plan d’eau de la Louisière

Mouliherne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Comme chaque année, le Comité des fêtes et la municipalité de Mouliherne vous proposent une soirée festive à partir de 19h, au plan d’eau de la Louisière.

Au programme

– Une soirée festive organisée avec buvette et snack proposant saucisses, merguez et frites dès 19h

– Un feu d’artifice est tiré à 23h

– Animation DJ sous la Chaumière

– Jeux pour enfants disponibles sur place (sous la responsabilité des parents)

Venez profiter de ce lieu emblématique de la commune pour déguster une saucisse/frites et un verre au coucher du soleil !

Et surtout, trouver la meilleure place pour admirer le traditionnel feu d’artifice qui est tiré à 23h.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 13 juillet 2026 de 19h à 2h. .

Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 57 96 35 cdfm@mailo.com

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English :

As every year, the Comité des fêtes and the municipality of Mouliherne invite you to a festive evening at the Louisière lake, starting at 7pm.

L’événement Soirée estivale au plan d’eau de la Louisière Mouliherne a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME