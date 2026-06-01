Soirée estivale avec Fancy Hell en concert Le Bourg Bessamorel
Soirée estivale avec Fancy Hell en concert Le Bourg Bessamorel samedi 27 juin 2026.
Bessamorel
Soirée estivale avec Fancy Hell en concert
Le Bourg En plein Air Bessamorel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée estivale avec concert rock & classy oldies du groupe Fancy Hell. Entrée gratuite, buvette et restauration rapide sur place.
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Le Bourg En plein Air Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festiardaym@gmail.com
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English :
Summer evening with rock & classy oldies concert by Fancy Hell. Free admission, refreshments and fast food on site.
L’événement Soirée estivale avec Fancy Hell en concert Bessamorel a été mis à jour le 2026-06-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire