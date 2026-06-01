Soirée estivale avec Fancy Hell en concert Le Bourg Bessamorel samedi 27 juin 2026.

Bessamorel

Soirée estivale avec Fancy Hell en concert

Le Bourg En plein Air Bessamorel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée estivale avec concert rock & classy oldies du groupe Fancy Hell. Entrée gratuite, buvette et restauration rapide sur place.

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Le Bourg En plein Air Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festiardaym@gmail.com

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English :

Summer evening with rock & classy oldies concert by Fancy Hell. Free admission, refreshments and fast food on site.

L’événement Soirée estivale avec Fancy Hell en concert Bessamorel a été mis à jour le 2026-06-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire