Soirée estivale Mogettes Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Saint-Vincent-sur-Jard

Soirée estivale Mogettes

Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 11 20 96 lavincentaise85520@gmail.com

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English :

L’événement Soirée estivale Mogettes Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral