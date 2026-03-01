Soirée événement Fnac avec Miki x Émilie Tronche ! Fnac St Lazare Paris

Miki

Miki devient virale en postant un clip simple et spontané, filmé derrière un Buffalo Grill, où sa sincérité frappe immédiatement. Son EP graou, écrit à partir de ses carnets intimes, mêle anecdotes sensibles et humour frontal. Elle y aborde sans tabou les bad trips, les relations compliquées ou les situations gênantes, toujours avec légèreté. Son succès fulgurant suscite autant d’enthousiasme que de critiques, certains la qualifiant d’« industry plant ». Portée par cette visibilité, elle enchaîne les concerts complets et prépare un premier album très personnel. Avec des producteurs reconnus, elle crée dix nouveaux titres mêlant autobiographie, fantaisie et électronique. Les morceaux explorent réseaux sociaux, féminité, solitude, premiers émois ou cauchemars poétiques. Elle choisit finalement de reprendre l’insulte et baptise son nouvel album industry plant, comme une affirmation de liberté.

« ça pik un peu quand même » est issu de son nouvel album industry plant.

Émilie Tronche

Réalisatrice, scénariste et animatrice, Émilie Tronche a étudié l’animation aux Ateliers de Sèvres puis à l’EMCA d’Angoulême, avant de donner naissance à la série animée Samuel. Diffusée sur la plateforme arte.TV et les réseaux sociaux à partir du printemps 2024, cette série devient vite un véritable phénomène en cumulant plusieurs millions de vues en quelques mois !

RELEASE PARTY « ça pik un peu quand même » un clip de Miki, réalisé par Émilie Tronche

La Fnac Saint-Lazare est ravie d’accueillir Miki, nouvelle étoile montante de l’hyper pop, et Émilie Tronche, autrice et réalisatrice de la mini-série phénomène Samuel, pour une soirée exceptionnelle autour du nouveau clip de Miki, ça pik un peu quand même, réalisé par Emilie Tronche. Lancée par la diffusion en avant première du clip, cette soirée mettra à l’honneur leur collaboration à travers une rencontre en public, un showcase de Miki, suivi d’une séance de dédicaces des deux artistes.



Ouverture des inscriptions à partir du vendredi 6 mars à 10h : ICI https://social-sb.com/zn/pxg6c6p51

Le mardi 10 mars 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit

Tout accompagnant se doit d’être inscrit !

Tout public.

Fnac St Lazare 109 rue St Lazare 75009 Rendez-vous au 2ème étage du magasinParis



