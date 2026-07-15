Soirée Femmes de Sciences Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Soirée Femmes de Sciences

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Elles ont éclairé le cosmos lorsque les femmes révolutionnent l’astronomie

L’adage dit que derrière chaque grand homme se cache une femme… Et si nous inversions les rôles ?

Le temps d’une séance de planétarium inédite, partez à la découverte des femmes qui ont profondément marqué l’histoire de l’astronomie. Longtemps restées dans l’ombre, leurs travaux ont pourtant été essentiels à la compréhension de l’Univers et ont contribué à faire avancer des découvertes majeures.

À travers cette immersion, vous voyagerez au cœur de leurs recherches, de leurs défis et de leurs réussites. De l’observation des étoiles à la modélisation du cosmos, ces pionnières ont repoussé les limites de la connaissance malgré les obstacles de leur époque.

Venez découvrir leurs parcours inspirants, leur héritage scientifique exceptionnel et la manière dont leurs découvertes continuent d’influencer l’astronomie moderne. Une invitation à regarder le ciel autrement, à travers le regard de celles qui l’ont exploré avec passion et détermination.

Réservation indispensable, nombre de places limité.

Conseillé à partir de 10 ans. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Soirée Femmes de Sciences

L’événement Soirée Femmes de Sciences La Hague a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin