Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague mardi 11 août 2026.

Lieu : Omonville-la-Rogue

Adresse : Le Tourp, Maison de la Hague

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

La Hague

Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 13:00:00
fin : 2026-08-11 15:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Venez vous initier aux différentes techniques du travail du cuir en réalisant un objet personnalisé inspiré de l’artisanat viking ou médiéval.   .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir

L’événement Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir La Hague a été mis à jour le 2026-06-03 par Attitude Manche

À voir aussi à La Hague (Manche)