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Soirée Festive à Anglars Anglars

dimanche 9 août 2026 · Anglars

Soirée Festive à Anglars Anglars

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Cour de l’école
Ville
46120 Anglars
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Anglars

Soirée Festive à Anglars

Cour de l’école Anglars Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Une soirée conviviale et musicale dans la cour de l’école d’Anglars

Une soirée conviviale et musicale dans la cour de l’école d’Anglars. Le public pourra s’initier à la danse traditionnelle avant de profiter du concert de Paris Latino, duo de variétés festives proposant un spectacle de Michelle de Sarly. Chacun est invité à apporter son pique-nique. Buvette et crêpes complètent la soirée.

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Cour de l’école Anglars 46120 Lot Occitanie +33 5 65 10 66 03  alcloquier@acl46.net

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English :

A fun, musical evening in the courtyard of the Anglars school

L’événement Soirée Festive à Anglars Anglars a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Figeac

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