Soirée Festive à Anglars Anglars
dimanche 9 août 2026 · Anglars
Informations pratiques
Anglars
Soirée Festive à Anglars
Cour de l’école Anglars Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Une soirée conviviale et musicale dans la cour de l’école d’Anglars
Une soirée conviviale et musicale dans la cour de l’école d’Anglars. Le public pourra s’initier à la danse traditionnelle avant de profiter du concert de Paris Latino, duo de variétés festives proposant un spectacle de Michelle de Sarly. Chacun est invité à apporter son pique-nique. Buvette et crêpes complètent la soirée.
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Cour de l’école Anglars 46120 Lot Occitanie +33 5 65 10 66 03 alcloquier@acl46.net
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English :
A fun, musical evening in the courtyard of the Anglars school
L’événement Soirée Festive à Anglars Anglars a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Figeac