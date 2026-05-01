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Soirée festive à Chevroches Chevroches

Soirée festive à Chevroches Chevroches

Soirée festive à Chevroches Chevroches samedi 30 mai 2026.

Adresse : Halte nautique

Ville : 58500 Chevroches

Département : Nièvre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chevroches

Soirée festive à Chevroches

Halte nautique Chevroches Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Soirée festive à Chevroches ! Musique du monde avec les Zébulons, buvette, food truck Dansez si vous voulez !
Participation libre   .

Halte nautique Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   thali75@hotmail.fr

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English : Soirée festive à Chevroches

L’événement Soirée festive à Chevroches Chevroches a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Clamecy Haut Nivernais