Soirée festive à Chevroches Chevroches
Soirée festive à Chevroches Chevroches samedi 30 mai 2026.
Chevroches
Soirée festive à Chevroches
Halte nautique Chevroches Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Soirée festive à Chevroches ! Musique du monde avec les Zébulons, buvette, food truck Dansez si vous voulez !
Participation libre .
Halte nautique Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté thali75@hotmail.fr
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English : Soirée festive à Chevroches
L’événement Soirée festive à Chevroches Chevroches a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Clamecy Haut Nivernais