Chevroches

Soirée festive à Chevroches

Halte nautique Chevroches Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Soirée festive à Chevroches ! Musique du monde avec les Zébulons, buvette, food truck Dansez si vous voulez !

Participation libre .

Halte nautique Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté thali75@hotmail.fr

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English : Soirée festive à Chevroches

L’événement Soirée festive à Chevroches Chevroches a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Clamecy Haut Nivernais