Informations pratiques

Crespin

Soirée festive à l’Ostal Joan Bodon

56 esp. Robert Marty Crespin Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Talvera, cants e musicas d’Occitania. Soirée festive et dansante.

Depuis ses débuts, la musique de la Talvera est fortement ancrée dans la tradition occitane mais loin d’être immuable et figée, elle propose des chansons de création en occitan à la fois poétiques et revendicatives, à l’écoute des problèmes politiques et sociaux de l’époque actuelle, et empreintes des nombreux voyages, collectages et rencontres du groupe.

Chansonniers autant que chanteurs, animateurs autant que musiciens, les membres de la Talvera sont de véritables Boute-en-train, capables de faire frémir les petites scènes comme les grands festivals.

Première partie : La Talvera : séance de contes avec 2 conteurs.

Cont’a dos est un spectacle de contes traditionnels ou inventés, illustrés de chansons, de musiques et de paysages sonores à partir de mimologismes, de bruitages et de petits instruments. De quoi vous faire voyager dans l’univers de la culture occitane. Le spectacle, selon la demande, peut être tout en occitan ou en bilingue.

Seconde partie : Bal de La Talvera (4 musiciens et 1 ingénieur du son)

CONCERT (durée 1 h à 2 h) répertoire de création et traditionnel occitan. Ce concert peut être ‘‘festif’’, c’est à dire que le public est debout et danse en même temps.

Boissons et petite restauration servies sur place. 6 .

56 esp. Robert Marty Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 97 75 75

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English :

La Talvera, cants e musicas d’Occitania. Festive evening of dancing.

L’événement Soirée festive à l’Ostal Joan Bodon Crespin a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)