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Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte

Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte

Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte samedi 4 juillet 2026.

Ville : 23460 Le Monteil-au-Vicomte

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Monteil-au-Vicomte

Soirée festive au village

Le Monteil-au-Vicomte Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez nombreux partager ce moment convivial !

Concert à 20h avec le groupe Osmose ambiance Rock Pop Blues.
Vers 23h, Feu d’artifice.
Restauration sur place planche charcuterie fromage plancha saucisses-merguez frites   .

Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83  cdf.monteilauvicomte@gmail.com

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English : Soirée festive au village

L’événement Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest