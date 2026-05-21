Le Monteil-au-Vicomte

Soirée festive au village

Le Monteil-au-Vicomte Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez nombreux partager ce moment convivial !

Concert à 20h avec le groupe Osmose ambiance Rock Pop Blues.

Vers 23h, Feu d’artifice.

Restauration sur place planche charcuterie fromage plancha saucisses-merguez frites .

Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83 cdf.monteilauvicomte@gmail.com

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English : Soirée festive au village

L’événement Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest