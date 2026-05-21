Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte
Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte samedi 4 juillet 2026.
Le Monteil-au-Vicomte
Soirée festive au village
Le Monteil-au-Vicomte Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez nombreux partager ce moment convivial !
Concert à 20h avec le groupe Osmose ambiance Rock Pop Blues.
Vers 23h, Feu d’artifice.
Restauration sur place planche charcuterie fromage plancha saucisses-merguez frites .
Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83 cdf.monteilauvicomte@gmail.com
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English : Soirée festive au village
L’événement Soirée festive au village Le Monteil-au-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest