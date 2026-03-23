Soirée festive des Pompiers Parking de la salle polyvalente Lucenay-lès-Aix

Soirée festive des Pompiers

Parking de la salle polyvalente 9 Rue d’Ozon Lucenay-lès-Aix Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Les pompiers de Lucenay-les-Aix vous invitent à partager une soirée chaleureuse et festive !

Au programme

18h00 Soirée jambon à la broche

23h00 Bal ouvert à tous

Menu unique

Jambon fermier rôti à la broche, pommes de terre grenailles, sauce Gueuleton,

Cornet de fruits frais et fromage blanc.

Tarifs

Menu + 1 consommation 45 €

Enfants de moins de 12 ans 15 € .

Parking de la salle polyvalente 9 Rue d’Ozon Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 68 86 89

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English : Soirée festive des Pompiers

L’événement Soirée festive des Pompiers Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais