Soirée festive des Pompiers Parking de la salle polyvalente Lucenay-lès-Aix
Soirée festive des Pompiers Parking de la salle polyvalente Lucenay-lès-Aix samedi 8 août 2026.
Soirée festive des Pompiers
Parking de la salle polyvalente 9 Rue d’Ozon Lucenay-lès-Aix Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Les pompiers de Lucenay-les-Aix vous invitent à partager une soirée chaleureuse et festive !
Au programme
18h00 Soirée jambon à la broche
23h00 Bal ouvert à tous
Menu unique
Jambon fermier rôti à la broche, pommes de terre grenailles, sauce Gueuleton,
Cornet de fruits frais et fromage blanc.
Tarifs
Menu + 1 consommation 45 €
Enfants de moins de 12 ans 15 € .
Parking de la salle polyvalente 9 Rue d’Ozon Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 68 86 89
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English : Soirée festive des Pompiers
L’événement Soirée festive des Pompiers Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais
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