Informations pratiques

Donnezac

Soirée festive

Salle des fêtes Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Comité des fêtes vous propose une soirée festive. Repas et ambiance musicale garantie ! .

Salle des fêtes Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 80 72 71

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English : Soirée festive

L’événement Soirée festive Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde