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AGENDA · Donnezac

Soirée festive Donnezac

samedi 12 septembre 2026 · Donnezac

Soirée festive Donnezac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
33860 Donnezac
Département
Gironde
Tarif

Donnezac

Soirée festive

Salle des fêtes Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le Comité des fêtes vous propose une soirée festive. Repas et ambiance musicale garantie !   .

Salle des fêtes Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 80 72 71 

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English : Soirée festive

L’événement Soirée festive Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde

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