AGENDA · Donnezac
Soirée festive Donnezac
samedi 12 septembre 2026 · Donnezac
Informations pratiques
Donnezac
Soirée festive
Salle des fêtes Donnezac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Comité des fêtes vous propose une soirée festive. Repas et ambiance musicale garantie ! .
Salle des fêtes Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 80 72 71
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English : Soirée festive
L’événement Soirée festive Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde
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