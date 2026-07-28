AGENDA · Donnezac
Bourse aux vêtements Donnezac
jeudi 17 septembre 2026 · Donnezac
Informations pratiques
Donnezac
Bourse aux vêtements
Le bourg, Salle des fêtes Donnezac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-17
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Le bourg, Salle des fêtes Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 95 93
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English : Bourse aux vêtements
L’événement Bourse aux vêtements Donnezac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Latitude Nord Gironde
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