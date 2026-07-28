Informations pratiques

Donnezac

Bourse aux vêtements

Le bourg, Salle des fêtes Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

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Le bourg, Salle des fêtes Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 95 93

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English : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Donnezac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Latitude Nord Gironde