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Bourse aux vêtements Donnezac

jeudi 17 septembre 2026 · Donnezac

Bourse aux vêtements Donnezac

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le bourg, Salle des fêtes
Ville
33860 Donnezac
Département
Gironde
Tarif

Donnezac

Bourse aux vêtements

Le bourg, Salle des fêtes Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-17

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Le bourg, Salle des fêtes Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 95 93 

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English : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Donnezac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Latitude Nord Gironde

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