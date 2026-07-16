Informations pratiques

Donnezac

Vide grenier estival

50 le Bourg Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Envie de chiner, de vendre ou simplement de passer une belle journée en famille ? Rejoignez-nous au cœur du parc arboré !

Au programme

– Grand vide-grenier

– Braderie de livres à prix libre

– Exposition de voitures anciennes

– Animations gratuites pour petits et grands

– Buvette, restauration et sanitaires sur place .

50 le Bourg Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 03 61 contact@l-imaginarium.com

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English : Vide grenier estival

L’événement Vide grenier estival Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde