Vide grenier estival Donnezac
dimanche 9 août 2026 · Donnezac
Informations pratiques
Donnezac
Vide grenier estival
50 le Bourg Donnezac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Envie de chiner, de vendre ou simplement de passer une belle journée en famille ? Rejoignez-nous au cœur du parc arboré !
Au programme
– Grand vide-grenier
– Braderie de livres à prix libre
– Exposition de voitures anciennes
– Animations gratuites pour petits et grands
– Buvette, restauration et sanitaires sur place .
50 le Bourg Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 03 61 contact@l-imaginarium.com
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English : Vide grenier estival
L’événement Vide grenier estival Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde
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