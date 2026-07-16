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Vide grenier estival Donnezac

dimanche 9 août 2026 · Donnezac

Vide grenier estival Donnezac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
50 le Bourg
Ville
33860 Donnezac
Département
Gironde
Tarif

Donnezac

Vide grenier estival

50 le Bourg Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Envie de chiner, de vendre ou simplement de passer une belle journée en famille ? Rejoignez-nous au cœur du parc arboré !
Au programme
– Grand vide-grenier
– Braderie de livres à prix libre
– Exposition de voitures anciennes
– Animations gratuites pour petits et grands
– Buvette, restauration et sanitaires sur place   .

50 le Bourg Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 03 61  contact@l-imaginarium.com

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English : Vide grenier estival

L’événement Vide grenier estival Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde

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