Soirée festive du 13 juillet 2026 OUAGNE Ouagne
lundi 13 juillet 2026 · OUAGNE · Ouagne
Informations pratiques
Ouagne
Soirée festive du 13 juillet 2026
OUAGNE Le bourg Ouagne Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée festive du 13 juillet 2026 organisée par la mairie de Ouagne Sangria, paëlla, salade de fruit Soirée animée par un DJ Buvette sur place Venez danser toute la nuit ! Sur réservation uniquement au 06 22 83 65 75 (Mme Maynard) .
OUAGNE Le bourg Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 83 65 75
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English : Soirée festive du 13 juillet 2026
L’événement Soirée festive du 13 juillet 2026 Ouagne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Clamecy Haut Nivernais