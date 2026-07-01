Soirée festive du 13 juillet 2026 OUAGNE Ouagne

Informations pratiques

Ouagne

Soirée festive du 13 juillet 2026

OUAGNE Le bourg Ouagne Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée festive du 13 juillet 2026 organisée par la mairie de Ouagne Sangria, paëlla, salade de fruit Soirée animée par un DJ Buvette sur place Venez danser toute la nuit ! Sur réservation uniquement au 06 22 83 65 75 (Mme Maynard) .

OUAGNE Le bourg Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 83 65 75

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English : Soirée festive du 13 juillet 2026

L’événement Soirée festive du 13 juillet 2026 Ouagne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Clamecy Haut Nivernais