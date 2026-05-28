Soirée festive & feu d’artifice Ivoy-le-Pré
Soirée festive & feu d’artifice Ivoy-le-Pré samedi 11 juillet 2026.
Ivoy-le-Pré
Soirée festive & feu d’artifice
Salle des fêtes Ivoy-le-Pré Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Préparez-vous pour une soirée festive et feu d’artifice à Ivoy-le-Pré !
Au programme
– 20h diner champêtre (plateau à 15€)
Réservations au 07 68 21 80 80 ou au 06 43 67 30 67
– 22h30 retraite aux flambeaux en musique
– 23h feu d’artifice offert par la municipalité suivi du concert Les Affoubertis !
Buvette sur place.
Ambiance garantie ! .
Salle des fêtes Ivoy-le-Pré 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 67 30 67
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English :
Ivoy-le-Pré celebrates its Fête Nationale!
L’événement Soirée festive & feu d’artifice Ivoy-le-Pré a été mis à jour le 2026-05-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE