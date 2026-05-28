Ivoy-le-Pré

Soirée festive & feu d’artifice

Salle des fêtes Ivoy-le-Pré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Préparez-vous pour une soirée festive et feu d’artifice à Ivoy-le-Pré !

Au programme

– 20h diner champêtre (plateau à 15€)

Réservations au 07 68 21 80 80 ou au 06 43 67 30 67

– 22h30 retraite aux flambeaux en musique

– 23h feu d’artifice offert par la municipalité suivi du concert Les Affoubertis !

Buvette sur place.

Ambiance garantie ! .

Salle des fêtes Ivoy-le-Pré 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 67 30 67

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English :

Ivoy-le-Pré celebrates its Fête Nationale!

L’événement Soirée festive & feu d’artifice Ivoy-le-Pré a été mis à jour le 2026-05-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE