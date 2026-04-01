Soirée Fête des Fleurs Restaurant chez Zézette et Raymonde Le Bernard
Soirée Fête des Fleurs Restaurant chez Zézette et Raymonde Le Bernard samedi 25 avril 2026.
Le Bernard
Soirée Fête des Fleurs
Restaurant chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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Restaurant chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35
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English :
L’événement Soirée Fête des Fleurs Le Bernard a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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