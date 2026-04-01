Soirée Fête des Fleurs Restaurant chez Zézette et Raymonde Le Bernard

Le Bernard

Soirée Fête des Fleurs

Restaurant chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

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Restaurant chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35

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English :

L’événement Soirée Fête des Fleurs Le Bernard a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral